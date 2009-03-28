Integrantes de quadrilha morrem em tiroteio com a polícia

Policiais civis da 9ª Subdivisão Policial de Maringá desmontaram uma quadrilha suspeita de roubos de valores e cargas de empresas na região de Maringá. Seis integrantes do grupo foram presos e outros três morreram em confronto com a polícia. De acordo com o delegado-chefe da 9ª SDP de Maringá, Marcio Vinicius Ferreira Amaro, as investigações iniciaram há algumas semanas quando houve a notificação de que uma quadrilha estaria agindo em cidades da região praticando roubos.

"Recebemos a informação de que os suspeitos realizariam um roubo na rodovia entre Cianorte e Maringá e deslocamos uma equipe até o local. Os primeiros integrantes da quadrilha que encontramos entraram em confronto com os policiais e, apesar de socorridos, morreram", explicou o delegado.

Na sequência, foram presos outros seis integrantes da quadrilha. Eles foram localizados através de informações sigilosas. Adriana Honorato de Paula, 26 anos, Marcos Roberto Gomes de Oliveira, 27, Wagner Pereira da Silva, 21, Cristiane Luciene Francisco, 22, Simone Ferreira de Moraes, 22 anos, e Jerri Pires Aderaldo, 28, foram detidos nas cidades de Maringá, Sarandi e Marialva.





Silva era foragido da Cadeia Pública de Astorga e Simone e Aderaldo já tinham mandado de prisão em aberto por formação de quadrilha. Com os seis integrantes, foram apreendidos cheques, cartões telefônicos, documentos e outros bens roubados em ações criminosas contra empresas de Jandaia do Sul, Paranavaí e Maringá. Também foi apreendido um caminhão Ford e um automóvel Fiat utilizado nos roubos.

O delegado afirma que as investigações continuam com o intuito de localizar e prender outros envolvidos nesta quadrilha, que já foram identificados. Os suspeitos estão presos na cadeia pública de Maringá à disposição da Justiça e irão responder por formação de quadrilha.



