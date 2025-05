Investigação eletrônica leva Nucria de Maringá a encontrar suspeito de assediar menores

O Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) da Polícia Civil localizou um homem de 41 anos, suspeito de assediar crianças e adolescentes em Maringá, após vigilância e rastreamento por GPS e câmeras de segurança. Ele será monitorado por tornozeleira eletrônica.





De acordo com a investigação do Nucria, o suspeito, sempre em um veículo de cor branca, abordava crianças e adolescentes nas ruas e exibia a genitália, além de tentar travar conversa de cunho sexual. Pelo menos cinco meninas, entre 9 e 15 anos de idade, teriam sido assediadas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Com a descrição, equipe do Nucria passaram a fazer vigilância nos locais onde ocorreram os fatos e verificou veículo e condutor com as mesmas descrições passando pelos pontos vigiados. Em seguida, foi procurada a empresa em que o suspeito trabalha, que forneceu arquivos dos trajetos feitos por ele.





Ao cruzar os dados com roteiro traçado pelo GPS do veículo e imagens de câmeras de segurança de locais próximos aos fatos, foi feita a identificação do suspeito. A Polícia Civil, então, representou na Justiça pela monitoração eletrônica do suspeito, por meio de tornozeleira eletrônica. Ele deve responder por importunação sexual e satisfação da lascívia na presença de criança ou adolescente.