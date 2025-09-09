Investigado por estupro de duas crianças é preso em Rolândia

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente, nesta segunda-feira (8) em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), um homem investigado pelo estupro de duas crianças.





Segundo o delegado da PCPR Mateus Macedo Santana, houve uma tentativa inicial para capturar o suspeito, realizada na residência do investigado no distrito de San Martinho, porém ele fugiu ao perceber a chegada dos policiais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

“Desde então, foi montada uma força-tarefa policial destinada à sua localização e captura, com diligências realizadas em diferentes municípios da região”, afirmou.

Publicidade





As investigações apontaram que o homem havia se deslocado para a cidade de Marialva e, posteriormente, se refugiado em imóvel situado na zona rural de Astorga. Ele também teria alterado sua aparência física para dificultar o reconhecimento.





Após levantamento de informações e monitoramento contínuo, os policiais conseguiram efetuar a prisão. O preso será apresentado à Justiça e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Publicidade





O delegado explica que o inquérito prossegue sob sigilo legal, em razão da natureza dos crimes investigados, visando resguardar a intimidade das vítimas e assegurar a continuidade das diligências.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a defesa da infância e adolescência, bem como com a responsabilização criminal dos autores de delitos desta gravidade.



