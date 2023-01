Investigadores de Londrina prendem acusado de estupro

Investigadores da Delegacia da Mulher de Londrina foram contatados por investigadores da Polícia Civil de Bauru (SP) na manhã desta terça-feira (3). Eles relataram que um homem de 52 anos, acusado de estupro no município paulista, estava em Londrina.





O mandado de prisão temporária foi expedido no final do mês de novembro. Os investigadores da Delegacia da Mulher local iniciaram as diligências e conseguiram localizar e prender o acusado, que ainda tentou fugir. Ele foi detido em um bairro na zona norte de Londrina.

O sujeito é padrasto de uma jovem que no dia 18 de novembro do ano passado deu entrada na UPA (Unidade de Pronto atendimento) de Bauru. Ela revelou em seu atendimento que foi estuprada pelo padrasto.





Segundo o relato da jovem, ela estava deitada quando o marido de sua mãe a atacou, apertando o seu pescoço por trás e conduzindo uma relação sexual com a vítima sem o consentimento dela.





Logo depois da vítima conseguir fugir do acusado, ela buscou atendimento médico e acionou a Polícia Militar. Uma equipe da PM paulista foi até a residência de ambos para prender o acusado, mas o acusado já tinha deixado a casa.





