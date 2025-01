Irmãos embriagados brigam por máquina de lavar e um deles é esfaqueado em Apucarana

Zagueira do Londrina EC é convocada para a Seleção Paraguaia sub-20 e mira Copa América

Com apenas 18 anos, Dahiana Espinola Galeano vai defender a seleção esportiva do Paraguai pela segunda vez. Ela atua há dois anos como zagueira no sub-20 do Londrina Esporte Clube/Colégio Estadual Tsuru Oguido, o LEC Feminino.