Jovem com mandado de prisão por homicídio morre em confronto com a Polícia Militar

Um jovem de 19 anos morreu um confronto com a PMPR (Polícia Militar do Paraná) na manhã desta terça-feira (2), no Parigot de Souza, bairro da Zona Norte de Londrina.





Segundo a PM, os agentes se deslocaram até o local para cumprir um mandado de busca e apreensão contra o suspeito, que também tinha um mandado de prisão em seu nome pelo crime de homicídio.

Os policiais informaram que, no local, o homem resistiu à abordagem e atirou contra os agentes, que revidaram para se defender.





O jovem caiu no chão e, ao verificar os sinais vitais, a PM percebeu que o suspeito ainda estava vivo. Assim, os policiais acionaram as equipes do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência).





As equipes médicas, ao chegarem no local, constataram que o jovem estava morto.





Nas buscas pela casa do suspeito, os agentes encontraram diversos objetos relacionados ao tráfico de drogas, além de porções de maconha. Um adolescente, que estava no imóvel, foi apreendido.