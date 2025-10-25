Pesquisar

Na PR-082

Jovem de 18 anos morre ao colidir contra defensa metálica no Noroeste

Redação Bonde com PRE
25 out 2025 às 10:06

Foto: Divulgação/PRE
Um motociclista de 18 anos morreu após perder o controle e colidir contra a defensa metálica na PR-082, em Cianorte (Noroeste), na madrugada deste sábado (25). 


De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), responsável pelo atendimento da ocorrência, o jovem seguia de Cianorte em direção ao município de São Tomé quando, próximo ao quilômetro 417, perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra a defensa metálica da rodovia.

O jovem morreu ainda no local do acidente e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Campo Mourão. 

Colisão acidente de trânsito Cianorte Noroeste do Paraná
