Jovem de 18 anos morre ao colidir contra defensa metálica no Noroeste

Um motociclista de 18 anos morreu após perder o controle e colidir contra a defensa metálica na PR-082, em Cianorte (Noroeste), na madrugada deste sábado (25).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), responsável pelo atendimento da ocorrência, o jovem seguia de Cianorte em direção ao município de São Tomé quando, próximo ao quilômetro 417, perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra a defensa metálica da rodovia.

Publicidade





O jovem morreu ainda no local do acidente e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Campo Mourão.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato



