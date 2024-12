Jovem de 22 anos é executado com sete tiros em Apucarana

Um jovem de 22 anos foi morto com sete tiros no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite deste domingo (1º).





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o local do crime após uma testemunha ligar e dizer que tinha ouvido barulho de tiro e, ao sair de sua casa, ter encontrado um homem caído no chão.





Os agentes, então, foram até o endereço e confirmaram que o jovem estava caído no chão, na calçada em frente a uma residência. Os policiais viram que a vítima havia sido baleada e, por isso, isolou o local do crime.