Jovem de 25 anos morre em capotamento na PR-489, em Umuarama

Um grave acidente na PR-489 resultou na morte de uma jovem de 25 anos na noite de domingo (14), em Umuarama (Noroeste), por volta das 20h49, no km 11 da rodovia.
Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo GM Vectra seguia no sentido Xambrê–Umuarama quando, ao fazer uma curva acentuada à direita, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.
Equipes do Samu prestaram socorro às vítimas. O condutor, G.S.M.P., de 46 anos, e uma passageira foram encaminhados ao Hospital de Umuarama com ferimentos. Já a terceira ocupante, identificada como L.B.S., de 25 anos, não resistiu e morreu no local.
O motorista foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.
