Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Noroeste

Jovem de 25 anos morre em capotamento na PR-489, em Umuarama

Redação Bonde
15 set 2025 às 10:22

Compartilhar notícia

Divulgação/PRE 4ª CIA
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um grave acidente na PR-489 resultou na morte de uma jovem de 25 anos na noite de domingo (14), em Umuarama (Noroeste), por volta das 20h49, no km 11 da rodovia.


Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo GM Vectra seguia no sentido Xambrê–Umuarama quando, ao fazer uma curva acentuada à direita, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Equipes do Samu prestaram socorro às vítimas. O condutor, G.S.M.P., de 46 anos, e uma passageira foram encaminhados ao Hospital de Umuarama com ferimentos. Já a terceira ocupante, identificada como L.B.S., de 25 anos, não resistiu e morreu no local.


O motorista foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Publicidade


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

acidente morreu Umuarama Capotamento
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas