Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Litoral

Jovem é assassinado na avenida Atlântica

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Compartilhar notícia

siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Diogo Correa (21) foi assassinado na madrugada deste sábado (10), em Matinhos, litoral do Paraná.

O crime ocorreu na rua Ponta Porã (sem número), próximo a avenida Atlântica, a mais movimentada da cidade. O jovem foi morto a tiros e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Telêmaco


Já em Telêmaco Borba (128 km ao norte de Ponta Grossa), um jovem foi vítima de tentativa de homicídio por arma de fogo.

D.M.S. (17) sofreu recebeu vários tiros pelo corpo. O crime ocorreu na avenida Marechal Floriano Peixoto, no bairro Socomim. O jovem está internado em hospital de plantão.


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas