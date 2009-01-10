Jovem é assassinado na avenida Atlântica

Diogo Correa (21) foi assassinado na madrugada deste sábado (10), em Matinhos, litoral do Paraná.

O crime ocorreu na rua Ponta Porã (sem número), próximo a avenida Atlântica, a mais movimentada da cidade. O jovem foi morto a tiros e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Já em Telêmaco Borba (128 km ao norte de Ponta Grossa), um jovem foi vítima de tentativa de homicídio por arma de fogo.

D.M.S. (17) sofreu recebeu vários tiros pelo corpo. O crime ocorreu na avenida Marechal Floriano Peixoto, no bairro Socomim. O jovem está internado em hospital de plantão.



