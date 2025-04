Jovem é denunciado pelo Ministério Público por assassinato em farmácia de Londrina

O MP-PR (Ministério Público do Estado do Paraná) apresentou denúncia contra Jander Bezerra da Silva, 29, pelo assassinato de Willian Aparecido Henrique Ferreira, 25, funcionário de uma farmácia na Avenida Inglaterra, zona sul de Londrina. O crime aconteceu em 27 de fevereiro.





A Delegacia de Homicídios concluiu o inquérito sobre o caso no último sábado (8) e o MP ofereceu denúncia na segunda-feira (10). Com base na investigação da Polícia Civil, a Promotoria ofereceu denúncia por homicídio com motivo torpe como qualificador, “o descontentamento com o fato de sua companheira ter tido um relacionamento com a vítima”, e também com recurso que dificultou a defesa de Willian, já que o tiro foi efetuado pelas costas, surpreendendo o funcionário.

Além disso, o Ministério Público pede uma indenização de cem salários mínimos, cerca de R$ 150 mil, à família da vítima, para reparação de danos morais. Arrolou ainda nove pessoas a prestar depoimentos como informantes e testemunhas, incluindo a esposa do indiciado.

O caso segue agora para a Justiça, que pode acatar a denúncia. Em caso positivo, Silva será levado a Júri Popular.





TRÁFICO DE DROGAS





O suspeito também foi indiciado pela Polícia Civil por tráfico de drogas, já que no decorrer da investigação foi identificado que ele era responsável por armazenar, fracionar e entregar entorpecentes para um vendedor. O Ministério Público requisitou a instauração de novo inquérito policial para apurar o delito, considerando que, “até o presente momento, não há indícios de conexão entre as supostas infrações”. O órgão pediu à Justiça a manutenção da prisão preventiva de Bezerra, que está recolhido na CITL (Cadeia Pública Masculina de Londrina) desde o dia do crime.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Silva, que deve se manifestar ainda na tarde de terça-feira (11).





(Em atualização)