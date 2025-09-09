Jovem é morto pela polícia após esfaquear mulher e resistir à prisão no Norte Pioneiro

Um jovem de 22 anos foi morto pela PM (Polícia Militar) após resistir à prisão na manhã desta segunda (8), em Abatiá (Norte Pioneiro). Inicialmente, os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de feminicídio, após denúncias de que o jovem teria desferido diversos golpes de faca no tórax de uma mulher, após um desentendimento com o filho da vítima.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A mulher, 33 anos, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Abatiá, sendo posteriormente transferida para unidade hospitalar em Bandeirantes (Norte), em razão da gravidade dos ferimentos.





O autor do crime fugiu para a área rural da região, sendo necessário o acionamento de reforços da equipe Rádio Patrulha de Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro). A Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e a Equipe de Operação com Cães também participaram das buscas. A perseguição se estendeu por mais de três quilômetros, com o suspeito se escondendo em áreas de mata fechada e plantações, dificultando a ação policial.

Publicidade





Após rastreamento com apoio do cão de busca K9 Thor, o jovem foi localizado em uma plantação de cana-de-açúcar. Ao ser abordado, ele tentou ferir os policiais com uma faca, o que resultou em disparos por parte dos agentes.





O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado imediatamente após o confronto. Ao chegar ao local, a equipe médica constatou que o suspeito já não apresentava sinais vitais, confirmando o óbito. A Polícia Científica esteve presente e fez os procedimentos periciais. A faca que estava em posse do autor também foi apreendida.

Publicidade





As diligências foram concluídas com o encaminhamento da ocorrência para a autoridade competente em Ribeirão do Pinhal, onde serão adotadas as demais medidas legais cabíveis.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.