Jovem que iria cometer homicídio é morto por comparsa em Bom Sucesso

Um criminoso de 19 anos foi morto por seu comparsa enquanto a quadrilha fazia trajeto para cometer outro homicídio na noite desta quinta-feira (13) em Bom Sucesso (região metropolitana de Maringá). Outro colega dele, de 30 anos, também foi baleado na cabeça e no ombro, mas foi socorrido e levado até o Hospital Municipal local.





De acordo com o relato do sobrevivente aos policiais militares, ele e a vítima foram até Bom Sucesso para se encontrarem com outros dois indivíduos. A partir daí, os quatro seguiriam até São Pedro do Ivaí (Vale do Ivaí) para cometer um homicídio contra uma outra pessoa.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ele garante que não conhecia os indivíduos e que o encontro foi marcado em uma praça de Bom Sucesso. De acordo com os detalhes relatados no boletim de ocorrência, um deles usava tornozeleira eletrônica.





Durante o percurso entre as duas cidades, que é de cerca de 20 quilômetros, a dupla teria atirado contra eles e fugido do local a pé. O jovem de 19 anos morreu ainda no local, enquanto o baleado foi socorrido até o hospital de Bom Sucesso com lesões causadas por arma de fogo e transferido na sequência para o Hospital da Providência, em Apucarana (Centro-Norte).





O veículo onde os criminosos estavam foi periciado e encaminhado ao pátio da Polícia Militar em São Pedro do Ivaí. A polícia já identificou um dos atiradores, mas nomes não foram divulgados.