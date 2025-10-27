Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Zona Leste

Jovem é perseguido e executado no banheiro de casa em Londrina

Redação Bonde
27 out 2025 às 10:44

Compartilhar notícia

Rodolfo Salloum/Arquivo Folha de Londrina
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um jovem de 18 anos foi executado dentro de casas na Rua Adelina Miola Lopes, no bairro Santa Fé, em Londrina, por volta das 20h30 deste domingo (26). De acordo com a PM (Polícia Militar), a vítima foi perseguida até o banheiro da residência, onde foi encurralado e morto.


O BO (Boletim de Ocorrência) registra que uma equipe da PM foi até o local após ser chamada por testemunhas e encontrou o jovem caído no chão de uma das casas do terreno, com vários ferimentos no abdômen, com exposição de órgãos vitais e agonizando sobre a hemorragia. 

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


O Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência) e o Samu foram chamados para o socorro da vítima, mas, quando o Siate chegou, já encontrou o rapaz sem vida. A equipe médica do Samu confirmou oficialmente o óbito.


Ainda conforme o BO, uma das testemunhas que estava na primeira residência do terreno diz ter notado a movimentação de duas pessoas entrando no quintal. Um deles, vestindo roupas escuras e com o rosto escondido sob uma máscara bataclava, rendeu essa testemunha em casa sob cárcere privado, enquanto o outro perseguiu o marido dela e a vítima, que estavam sentados no quintal. Em seguida, a vítima encarcerada diz ter ouvido disparos de arma de fogo e, assim que o segundo suspeito surgiu, ambos fugiram.


O boletim de ocorrência registra ainda que a Polícia Científica localizou e apreendeu sete estojos de calibre 9mm que estavam próximos ao corpo da vítima fatal. Ainda dentro da casa, a polícia encontrou, em um cômodo adjacente, nove pedras de crack fracionadas e embaladas em cordões, que foram apreendidos e encaminhados para a Polícia Civil. 

Cadastre-se em nossa newsletter


A testemunha também foi levada para a Central de Flagrantes para prestar esclarecimento sobre o ocorrido.

Homicídio Assassinato Interlagos Londrina Zona leste
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas