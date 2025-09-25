Pesquisar

Crime na Gleba

Jovem é presa tentando furtar R$ 1,7 mil em uísque e Nutella em Londrina

Redação Bonde com PM
25 set 2025 às 09:25

Foto: Divulgação/PM
Agentes do 5°BPM (Batalhão da Polícia Militar) prenderam uma mulher de 26 anos que tentava furtar oito garrafas de uísque e um pote de Nutella, famosa marca de creme de avelâ, em um supermercado de Londrina na noite desta quarta-feira (24). Quando os policiais chegaram ao local, a jovem já tinha sido contida por seguranças do estabelecimento. 


O crime foi identificado após a equipe de segurança do supermercado perceber pelas câmeras de monitoramento que a mulher tinha colocado as garrafas dentro da bolsa. Eles mantiveram o contato visual com a suspeita até que ela saísse do estabelecimento sem pagar as despesas. 

As oito garrafas de uísque e o pote de creme de avelã totalizam R$ 1.708,79 mil em produtos, de acordo com o BO (Boletim de Ocorrência). Ela admitiu o crime e foi encaminhada para a Central de Flagrantes.



furto whisky uísque Nutella creme de avelã Gleba Palhano Londrina
