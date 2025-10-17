Pesquisar

Jovem é preso com 36 kg de maconha em residência usada como depósito em Cambé

Redação Bonde com PM
17 out 2025 às 14:03

Divulgação/ PM
Um homem de 24 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (17) em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), após policiais militares encontrarem 36,4 kg de maconha em uma residência no Jardim Novo Bandeirantes.


De acordo com o 5º Batalhão da PM (Polícia Militar), a equipe recebeu informações de que o imóvel, localizado na rua Professor Rocha Pombo, estaria sendo usado como depósito de entorpecentes. Os agentes faziam uma vigilância no local e, em seguida, fizeram incursão em duas casas situadas no mesmo terreno.

Durante as buscas, foram encontrados diversos tabletes de maconha, além de um aparelho celular. O suspeito, que estava no imóvel, foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes de Londrina para os procedimentos legais.

