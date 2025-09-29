Pesquisar

Menina tem 17 anos

Jovem é preso por armazenar conteúdo pornográfico da ex-namorada adolescente em Ibaiti

Redação Bonde com Polícia Civil
29 set 2025 às 15:50

Divulgação/ PCPR
A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um jovem de 19 anos em flagrante pelo crime de armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo uma adolescente de 17 anos. A ação aconteceu nesta segunda-feira (29), em Ibaiti (Norte).


A PCPR tomou conhecimento do caso quando a vítima compareceu à unidade policial para registrar o caso e solicitar medidas protetivas contra o ex-namorado.

Diante do relato, a autoridade solicitou à justiça a autorização para a realização de buscas na residência do suspeito, bem como a quebra de dados de seu aparelho celular.


De acordo com o delegado da PCPR Huarlei Oliveira, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão os policiais apreenderam o celular do indivíduo.

“Em análise do aparelho, foi constatado que ele havia filmado as relações sexuais que manteve com a vítima e armazenava este material juntamente com fotos”, explicou. 


Diante dos fatos, ele foi autuado em flagrante delito, uma vez que a vítima é menor de idade. Após os procedimentos de polícia judiciária, o jovem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Por Redação Bonde com Polícia Civil.

