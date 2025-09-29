Jovem é preso por armazenar conteúdo pornográfico da ex-namorada adolescente em Ibaiti

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um jovem de 19 anos em flagrante pelo crime de armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo uma adolescente de 17 anos. A ação aconteceu nesta segunda-feira (29), em Ibaiti (Norte).





A PCPR tomou conhecimento do caso quando a vítima compareceu à unidade policial para registrar o caso e solicitar medidas protetivas contra o ex-namorado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Diante do relato, a autoridade solicitou à justiça a autorização para a realização de buscas na residência do suspeito, bem como a quebra de dados de seu aparelho celular.





De acordo com o delegado da PCPR Huarlei Oliveira, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão os policiais apreenderam o celular do indivíduo.

Publicidade





“Em análise do aparelho, foi constatado que ele havia filmado as relações sexuais que manteve com a vítima e armazenava este material juntamente com fotos”, explicou.





Diante dos fatos, ele foi autuado em flagrante delito, uma vez que a vítima é menor de idade. Após os procedimentos de polícia judiciária, o jovem foi encaminhado ao sistema penitenciário.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.