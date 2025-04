Jovem é preso pela Polícia Civil por extorquir e ameaçar a própria mãe em Uraí

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente um jovem de 22 anos pelo crime de extorsão, além de outros delitos cometidos no contexto de violência doméstica contra a mãe. A captura aconteceu na manhã desta quinta-feira (3), em Uraí, no Norte do Paraná.





Conforme o delegado da PCPR Gabriel Caldeira, o investigado, que cumpria pena em regime semiaberto pelo crime de roubo, extorquia a própria mãe para obter dinheiro para compra de drogas.

“Além disso, segundo as apurações, ele também a ofendia, ameaçava e perseguia, bem como à sua irmã. O indivíduo ainda furtou diversos objetos da residência das vítimas”, explica.





Durante a investigação e com o levantamento de provas dos delitos praticados, a PCPR representou pela prisão dele, que foi autorizada pela Justiça. Ele foi capturado e encaminhado ao sistema penitenciário.