Jovem é preso por furtar cabos da Sercomtel na Zona Oeste de Londrina

Um rapaz de 19 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (2) após ser flagrado furtando cabos subterrâneos de telefonia da Sercomtel no Leonor (Zona Oeste).





De acordo com o delegado da Central de Flagrantes Roberto Fernandes, funcionários do setor de monitoramento da empresa perceberam uma movimentação suspeita próxima ao bairro. Eles abordaram um Fiesta branco, veículo ocupado pelos suspeitos que haviam acabado de retirar os cabos.

Dois suspeitos conseguiram fugir, mas o motorista foi detido. Dentro do carro, foram encontrados cerca de 14,5 metros de cabos cortados da galeria subterrânea, além de um alicate grande, possivelmente usado para o furto.





Segundo o delegado, o jovem optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. A polícia investiga a ligação do rapaz com uma quadrilha especializada nesse tipo de crime.





Na semana passada, dois adolescentes e outro jovem de 19 anos foram apreendidos pelo mesmo delito. Todos são moradores de Colombo (Região Metropolitana de Curitiba) o que reforça a suspeita de que pertençam ao mesmo grupo criminoso.

A reportagem tenta contato com a assessoria de imprensa da Sercomtel, mas ainda não obteve resposta.