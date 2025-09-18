Pesquisar

Jovem fica ferida em colisão lateral em Santo Antônio da Platina

Redação Bonde
18 set 2025 às 11:39

Uma colisão lateral envolvendo um carro e um caminhão foi registrada na noite desta quarta-feira (17), na PR-092, em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro). O acidente aconteceu por volta das 20h, no km 324, em trecho onde é proibida a ultrapassagem.


Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o Fiat Uno, conduzido por uma jovem de 25 anos, seguia sentido Joaquim Távora quando se envolveu em abalroamento lateral com um caminhão Daf/XF, que tracionava um semirreboque. A motorista do Uno sofreu ferimentos e foi encaminhada ao hospital de Santo Antônio da Platina.

O caminhoneiro, de 46 anos, não se feriu. Ele passou pelo teste do bafômetro, que apontou resultado zero para ingestão de álcool. Os veículos foram liberados no local.


Motociclista Ferido Santo Antônio da Platina acidente PR-092
