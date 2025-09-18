Jovem fica ferida em colisão lateral em Santo Antônio da Platina

Uma colisão lateral envolvendo um carro e um caminhão foi registrada na noite desta quarta-feira (17), na PR-092, em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro). O acidente aconteceu por volta das 20h, no km 324, em trecho onde é proibida a ultrapassagem.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o Fiat Uno, conduzido por uma jovem de 25 anos, seguia sentido Joaquim Távora quando se envolveu em abalroamento lateral com um caminhão Daf/XF, que tracionava um semirreboque. A motorista do Uno sofreu ferimentos e foi encaminhada ao hospital de Santo Antônio da Platina.

O caminhoneiro, de 46 anos, não se feriu. Ele passou pelo teste do bafômetro, que apontou resultado zero para ingestão de álcool. Os veículos foram liberados no local.