Jovem morre após colidir moto contra caminhão em curva na região de Curitiba

Um motociclista de 29 anos morreu na tarde deste sábado (3) após perder o controle da direção em uma curva e colidir contra um caminhão na BR-476, em Tunas do Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba.





A vítima seguia na frente dos próprios pais, que estavam em outra moto. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), com apoio do helicóptero do NOA (Núcleo de Operações Aéreas), foram mobilizadas para o resgate, mas o jovem teve lesões incompatíveis com a vida.

A aeronave chegou em cerca de 10 minutos ao local, mas encontrou dificuldades para pousar devido à geografia do terreno. A equipe médica do SAMU desembarcou e confirmou o óbito.





Inicialmente, a ocorrência indicava duas vítimas, mas apenas o condutor da moto foi atingido. O motorista do caminhão não se feriu. A pista permanece parcialmente interditada por conta da grande quantidade de óleo diesel derramado.

VEJA O VÍDEO DO HELICÓPTERO INDO PARA O RESGATE