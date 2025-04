Jovem morre e outro fica ferido em colisão frontal na Região Metropolitana de Londrina

Um grave acidente resultou na morte de um jovem de 21 anos e deixou outro homem ferido na madrugada deste sábado (5), na PR-090, em Assaí. A colisão frontal envolveu dois veículos e aconteceuno km 341 da rodovia, em um trecho onde a ultrapassagem é proibida.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor de um VW/Parati, com placas de Assaí, seguia sentido São Sebastião da Amoreira–Assaí quando colidiu de frente com um VW/Gol, de Ibaiti, que vinha no sentido contrário. O motorista do Parati, de 21 anos, morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O condutor do Gol, de 31 anos, teve ferimentos graves e foi socorrido por uma ambulância do Samu ao Hospital Municipal de Assaí. Posteriormente, ele foi transferido ao Hospital Universitário de Londrina.





A Polícia Civil, a Polícia Científica e o IML estiveram no local para apuração das causas do acidente. O tempo estava bom no momento da colisão e o limite de velocidade no trecho é de 80 km/h. Não foi realizado teste do bafômetro.