Jovem morre em confronto com a polícia na zona sul de Londrina

Um homem morreu após confronto com a polícia na tarde desta quinta-feira (17), em uma casa na zona sul de Londrina. Segundo a PM (Polícia Militar), o jovem de 22 anos tinha um mandado de prisão pelo crime de roubo e atirou contra os policiais após ser abordado.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com o relatório da polícia, os agentes receberam informações de que o homem estaria escondido em uma casa na rua Antônio Vieira da Silva, zona sul da cidade. Segundo a PM, ao chegarem ao local, os agentes entraram na casa e, quando viram o suspeito, foram recebidos com disparos de revólver. A polícia teria revidado, e o homem foi atingido por um tiro. O socorro foi acionado, mas o jovem não resistiu e morreu no local. Nenhum policial ficou ferido.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Após a morte, os policiais confirmaram que o jovem realmente era procurado pela polícia e tinha mandado de prisão por roubo, além de ser suspeito de um assalto violento na cidade de Assis-SP, mas o nome não foi divulgado. Ainda conforme a PM, foram apreendidos o revólver utilizado pelo homem, 32 porções de cocaína e mais 11 pedras de crack encontradas na casa.