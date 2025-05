Jovem que estava em 'saidinha' da prisão matou avó e neta em Jataizinho, conclui polícia

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) elucidou, nesta quinta-feira (8), o latrocínio que vitimou uma mulher de 53 anos e sua neta, de apenas 12, em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina). Um jovem de 24 anos cometeu o crime enquanto estava em saída temporária do sistema penitenciário.





O indivíduo, cuja mãe era vizinha imediata das vítimas, admitiu a prática do crime. Em depoimento gravado ele revelou detalhes da ação que não foram divulgados anteriormente e que são compatíveis com as provas coletadas e as conclusões obtidas por meio de laudos periciais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para o delegado Fernando Amarantino Ribeiro, chefe da 10ª Subdivisão Policial de Londrina, a confissão foi clara, detalhada e incontestável. “O investigado relatou passo a passo tudo o que fez naquela madrugada, desde a forma como entrou na casa até os momentos finais com as vítimas. Não houve hesitação. Ele sabia exatamente o que estava dizendo e por que havia feito aquilo”, afirmou.





No depoimento, o homem relatou que invadiu a casa pulando a janela. Além de atentar contra a vida das vítimas, admitiu que roubou R$ 100 e deu outros detalhes de como cometeu os assassinatos.

Publicidade





Com a confissão, a PCPR imediatamente representou pela prisão preventiva junto ao Poder Judiciário.

O crime aconteceu em março deste ano, na casa das vítimas. De imediato, a PCPR iniciou as diligências a fim de identificar a autoria. Durante a fase inicial da investigação, o indivíduo foi ouvido, mas negou qualquer envolvimento.

Publicidade





Responsável pela condução do inquérito, o delegado Vitor Dutra de Oliveira destacou o papel da investigação e da perícia técnica na consolidação do caso. “Desde o início, tratamos esse crime com absoluto rigor investigativo. A confissão foi espontânea, detalhada e tecnicamente compatível com todos os vestígios levantados. Agora, com a autoria comprovada de forma inequívoca, o trabalho da Polícia Civil se volta à conclusão do inquérito e ao envio do relatório final ao Ministério Público”, afirmou.





A investigação revelou que, na época do ocorrido, ele estava em saída temporária do sistema penitenciário e visitava a residência de sua mãe. O homem atualmente cumpre pena por tráfico de drogas e possui uma extensa ficha criminal por crimes patrimoniais, incluindo roubos com emprego de violência, ocorridos desde quando era menor de idade.





Diante dos fatos, a autoridade policial protocolou requerimento pela revogação da prisão preventiva de outro homem, anteriormente apontado como suspeito.