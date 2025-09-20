Jovem suspeito de desviar R$ 700 mil de associação universitária é preso em Maringá

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em articulação com a equipe do Denarc de Maringá (Noroeste), prendeu nesta sexta-feira (19) o ex-presidente da AUNP (Associação dos Universitários de Nova Petrópolis). Ele estava foragido desde a semana passada e é suspeito de desviar mais de R$ 700 mil da entidade estudantil.





A prisão preventiva foi decretada pelo Judiciário gaúcho após investigação da Delegacia de Polícia de Nova Petrópolis (RS). Segundo informações da Denarc, o jovem manipulava documentos e teria utilizado recursos da AUNP em benefício próprio, causando prejuízo coletivo a milhares de estudantes que dependiam dos serviços da associação.

O suspeito foi localizado na residência de seu advogado no Jardim Real, em Maringá. O advogado também é investigado no caso, já que teria recebido repasses financeiros da AUNP e mantinha negócios e relações de amizade com o ex-presidente. O cumprimento do mandado contou ainda com acompanhamento da Corregedoria da Polícia Militar e de membros da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), a fim de assegurar transparência e legalidade ao processo.





O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já havia negado um pedido de habeas corpus em favor do suspeito, reforçando a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar interferências na instrução criminal.

Além da captura do foragido, a operação também cumpriu outros mandados de busca e apreensão. De acordo com o delegado Leandro Roque Munin, o suspeito deve ser encaminhado para o Rio Grande do Sul nos próximos dias.



