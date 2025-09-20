Jovem suspeito de desviar R$ 700 mil de associação universitária é preso em Maringá

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, em articulação com a equipe do Denarc de Maringá (Noroeste), prendeu nesta sexta-feira (19) o ex-presidente da AUNP (Associação dos Universitários de Nova Petrópolis). Ele estava foragido desde a semana passada e é suspeito de desviar mais de R$ 700 mil da entidade estudantil.
A prisão preventiva foi decretada pelo Judiciário gaúcho após investigação da Delegacia de Polícia de Nova Petrópolis (RS). Segundo informações da Denarc, o jovem manipulava documentos e teria utilizado recursos da AUNP em benefício próprio, causando prejuízo coletivo a milhares de estudantes que dependiam dos serviços da associação.
O suspeito foi localizado na residência de seu advogado no Jardim Real, em Maringá. O advogado também é investigado no caso, já que teria recebido repasses financeiros da AUNP e mantinha negócios e relações de amizade com o ex-presidente. O cumprimento do mandado contou ainda com acompanhamento da Corregedoria da Polícia Militar e de membros da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), a fim de assegurar transparência e legalidade ao processo.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já havia negado um pedido de habeas corpus em favor do suspeito, reforçando a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar interferências na instrução criminal.
Além da captura do foragido, a operação também cumpriu outros mandados de busca e apreensão. De acordo com o delegado Leandro Roque Munin, o suspeito deve ser encaminhado para o Rio Grande do Sul nos próximos dias.
Nota da AUNP
Nas redes sociais, a AUNP emitiu uma nota oficial sobre as investigações acerca do ex-presidente da associação.
"A AUNP, por meio de sua atual Diretoria Executiva, vem a público manifestar-se acerca da investigação em andamento, que apura a responsabilidade do ex-presidente da entidade, suspeito de liderar um esquema que pode ter causado significativo prejuízo aos associados e à própria AUNP.
Neste momento, a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal da AUNP, juntamente com seus colaboradores, estão empenhados na reestruturação da associação e na manutenção do apoio aos estudantes. A associação tem colaborado integralmente com as autoridades, prestando todas as informações solicitadas e, assim como a comunidade, busca a responsabilização dos culpados, uma vez que também é vítima, ao lado de seu corpo de associados.
A AUNP reafirma, por fim, seu compromisso com a verdade, a transparência e a defesa dos interesses de seus associados."
