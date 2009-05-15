Jovens batem veículo roubado durante perseguição

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram detidos, na tarde desta quinta-feira (14), minutos depois de praticarem um roubo à residência em Ibiporã e baterem com o veículo da vítima, carregado de aparelhos eletroeletrônicos roubados.

Segundo a polícia, a vítima foi rendida na porta de sua casa, quando voltava de um passeio com o cachorro da família. Para render a vítima, um dos adolescentes usou um revólver de calibre 38 para intimidar.

Os jovens colidiram a VW Parati roubada contra um Fiat Uno na rodovia BR-369, próximo à casa assaltada, durante uma perseguição policial. De acordo com o delegado Marcos Belinati, antes de colidirem contra o Uno, os jovens tentaram bater em outros veículos para causar acidentes que fizessem os policias desistirem de tentar detê-los.

Os dois jovens e arma usada no crime foram apreendidos e encaminhados a Delegacia de Ibiporã e os objetos roubados devolvidos à vítima.



