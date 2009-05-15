Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Audácia

Jovens batem veículo roubado durante perseguição

Marilayde Costa - Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Compartilhar notícia

siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram detidos, na tarde desta quinta-feira (14), minutos depois de praticarem um roubo à residência em Ibiporã e baterem com o veículo da vítima, carregado de aparelhos eletroeletrônicos roubados.

Segundo a polícia, a vítima foi rendida na porta de sua casa, quando voltava de um passeio com o cachorro da família. Para render a vítima, um dos adolescentes usou um revólver de calibre 38 para intimidar.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram

WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.

Logo do Portal Bonde

Clique aqui para enviar sugestões de pautas, imagens e dicas para o Portal Bonde

Publicidade


Os jovens colidiram a VW Parati roubada contra um Fiat Uno na rodovia BR-369, próximo à casa assaltada, durante uma perseguição policial. De acordo com o delegado Marcos Belinati, antes de colidirem contra o Uno, os jovens tentaram bater em outros veículos para causar acidentes que fizessem os policias desistirem de tentar detê-los.

Cadastre-se em nossa newsletter

Os dois jovens e arma usada no crime foram apreendidos e encaminhados a Delegacia de Ibiporã e os objetos roubados devolvidos à vítima.


Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas