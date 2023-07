Julgamento de feminicídio em Londrina termina com executor condenado a 31 anos de prisão

Ana Carolina, que tinha 20 anos quando foi assassinada, estava com a filha de 2 anos no colo ao ser atingida por tiros disparados por dois homens que pediram água na porta de sua residência, no dia 26 de setembro de 2017.

No julgamento, os jurados acataram todas as qualificadoras contra o mandante: feminicídio, motivo torpe, dissimulação e crime cometido na presença de descendente da vítima.

Jhoni, que é ex-companheiro da vítima, recebeu uma sentença de 31 anos e 8 meses de reclusão. O MP-PR (Ministério Público do Paraná) pediu a absolvição dos possíveis executores do crime, Leonardo Araújo Michelassi e Adelson Bonfim, por falta de provas.

O julgamento do feminicídio de Ana Carolina Juskow de Souza , ocorrido nesta terça-feira (25), no Fórum da Comarca de Londrina, terminou com a condenação de um dos réus, Jhoni Cavalheiro Alves, mandante do crime, e a absolvição dos outros dois, apontados como executores na denúncia.





O Néias - Observatório de Feminicídios Londrina, contudo, questiona e critica a absolvição dos possíveis executores do crime. "Passados quase 6 anos do crime, o julgamento expôs as falhas na investigação que levaram à não solução completa do caso. Se Jhoni, preso por outro homicídio, encomendou o feminicídio de sua ex-companheira, quem a executou? Com a absolvição dos dois réus nesta terça a pergunta segue sem resposta", aponta.





O Ministério Público reconheceu a inconsistência dos indícios, largamente explorada pelas defesas dos réus. Mesmo o defensor do mandante buscou relativizar o peso das ameaças feitas por Jhoni, reveladas em prints de conversas em redes sociais, questionando a validade do conteúdo como prova de mentoria do crime. A defesa também apelou para a desqualificação de Ana Carolina e do depoimento da mãe da vítima.

O julgamento revelou a ausência de perícias em celulares e notebooks dos apontados como envolvidos no caso. Sequer o copo utilizado pelos executores para beber a água oferecida por Ana Carolina pode ser periciado, uma vez que não fora acondicionado corretamente. As digitais se perderam.