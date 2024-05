Justiça aceita prisão preventiva de ‘Astronauta’, chefe do tráfico no noroeste do PR

A Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) em Maringá obteve na Justiça a prisão preventiva de “Astronauta”, detido no dia 10 de maio no Mato Grosso do Sul. Investigado há três anos, o suspeito estava foragido do regime semiaberto e seria um dos líderes de uma facção criminosa em âmbito nacional.







De acordo com a Polícia Civil, “Astronauta” é natural de Marialva, onde é suspeito de dominar a distribuição de drogas, além de atuar, também, em Maringá, Sarandi, Paiçandu e outros municípios paranaenses. O nome do suspeito não foi divulgado.

Durante os três anos de investigação, foram apreendidos mais de 30 quilos de cocaína e 15 quilos de crack nas cidades do noroeste paranaense.





“Astronauta” era procurado por várias forças policiais por ser um foragido e acabou detido, no dia 10 de maio, em Naviraí (MS). No momento da prisão, ele fazia uso de documentos falsos.





De volta ao sistema prisional, ele poderia retornar ao sistema semiaberto e, dante do receio de uma nova fuga, o Denarc antecipou a conclusão do inquérito contra ele e solicitou sua prisão temporária, o que foi acatado pelo Judiciário.