Justiça condena 15 pessoas por criação de aves para rinhas de galo

A Justiça condenou 15 pessoas denunciadas pelo MPPR (Ministério Público do Paraná) por organização criminosa. Eles foram investigados pela Promotoria de Justiça de Centenário do Sul (Centro-Norte) na Operação Gladiadores, que apurou o envolvimento dos réus na criação, treinamento e destinação de aves para rinhas de galo. Os fatos ocorreram em 2016, em cinco municípios da região norte do estado.





De acordo com as investigações, os animais eram criados e transportados em condições precárias e com graves violações à sua integridade física, mantidos confinados em gaiolas inadequadas. Os galos ainda recebiam medicamentos de forma indevida e eram submetidos a procedimentos abusivos, como retirada da crista e penas.



Publicidade

Publicidade





Durante as apurações, chegaram a ser apreendidas centenas de aves, que estavam em posse dos denunciados nos municípios de Centenário do Sul, Porecatu, Jaguapitã, Arapongas e Apucarana. Na decisão, o Juízo destacou que a apuração conduzida pelo MPPR resultou “em uma das maiores operações policiais do tipo realizadas no país, fato este que demonstra a magnitude da associação criminosa”.







As penas fixadas variaram de um ano e seis meses de reclusão a dois anos, sete meses e quinze dias de reclusão. Ao todo, foram denunciadas 16 pessoas, mas uma delas veio a óbito ao longo da instrução processual.

Publicidade

Publicidade