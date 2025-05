Laboratório fabricava droga para raves no Paraná

Policiais do Núcleo da Região Metropolitana da Divisão Estadual de Narcóticos(Denarc) descobriram no Bairro Alto, em Curitiba, um laboratório clandestino usado para produzir a droga sintética conhecida por MD.

Segundo a polícia, essa é uma droga nova que é vendida em festas rave na região de Curitiba. Foram presos Rodolfo Jorge Nemer Nogueira, 26 anos, Elisandra de Oliveira, 32, e Joe Davis Brandini, 29. Com eles, a polícia apreendeu 1.050 cápsulas da droga.

"É uma nova droga que está sendo colocada no mercado de entorpecentes. Apenas uma análise química vai dizer qual sua exata composição e qual o seu efeito", disse o delegado Jairo Amodio Estorilio. Conforme explicou os trabalhos começaram há quatro meses e mostravam que a droga à base de pseudoefedrina, precursor da anfetamina, constante da lista de produtos controlados pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária – Anvisa –, era distribuída em festas. A droga conhecida apenas por MD provoca efeitos que inibem o apetite e tiram o sono por várias horas. O seu efeito é potencializado com a mistura de bebidas alcoólicas e energéticos.





Segundo os policiais, Rodolfo produzia o entorpecente e Elisandra fazia os contatos para a distribuição. Joe era um dos interessados e tinha encomendado 3 mil cápsulas, ao preço de R$ 10 a unidade, que foram pagas com uma motocicleta Suzuki 750, avaliada em R$ 30 mil. No momento da prisão, ele recebeu 1.050 cápsulas e o restante da encomenda seria retirada assim que fosse produzida.





Os policiais descobriram um laboratório rústico com vários produtos químicos. "Cada cápsula era comprada por R$ 10 e seria vendida por R$ 20 nas festas. Esta primeira parte ia render mais de R$ 20 mil", avaliou. Toda a droga foi encaminhada para o laboratório de toxicologia do Instituto Médico-Legal para ser examinada. A análise vai determinar sua composição e os efeitos no ser humano. Além das cápsulas, foram apreendidos um veículo Omega e a motocicleta que estava sendo trocada pela droga. Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e continuam presos à disposição da Justiça.

