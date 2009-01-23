Pesquisar

Acabou preso

Ladrão aproveita roubo para fazer uma 'boquinha'

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Alecssandro Leandro do Rossil Preck (20) deu uma de 'esperto' durante roubo realizado na tarde desta sexta-feira (23), em Londrina, e acabou se dando mal.

Ele invadiu residência na rua Tapajós, na Vila Casoni (centro), e aproveitou o ato para fazer uma 'boquinha'. Abriu a geladeira da vítima e se deliciou com pizza e cervejas.

O descuido custou caro. Enquanto comia, ele foi visto por vizinhos, que chamaram a polícia. Preck foi preso e encaminhado ao 2º DP. O jovem já tem diversas passagens pela por roubo e furto.


