Homem com fios de cobre é rendido por populares em Londrina

Populares renderam um homem com fio de cobre na noite desta segunda-feira (6) na rua Vicente Bocuti, no bairro Maria Lucia, em Londrina. De acordo com a PM (Polícia Militar), um homem relatou à equipe que pessoas teriam pulado o muro de uma residência.

Os oficiais deslocaram-se ao local e encontraram vários populares. Um outro suspeito de furto teria fugido. O rendido foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do jardim do Sol para avaliação médica, já que apresentava escoriações pela luta corporal com os moradores.





Os suspeitos abandonaram um Volkswagen Gol, que foi apreendido. Todos os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes e apresentados ao delegado plantonista.