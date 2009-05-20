Ladrões assaltam relojoaria no 9º andar de edifício

Dois homens, sendo um deles armado, assaltaram uma relojoaria localizada no 9º andar do edifício onde está localizada a Loja Plaza, em Londrina. O crime ocorreu agora pela manhã. Segundo informações da Rádio Brasil Sul, a relojoaria também fazia consertos de relógios.

O proprietário chamou a polícia militar, mas os ladrões já tinham fugido. A loja não dispunha de sistema de vigilância interna com câmeras de segurança. Os funcionários estavam abalados; ainda não há informações sobre a quantidade de dinheiro e objetos levados.

