Em Londrina

Ladrões assaltam relojoaria no 9º andar de edifício

Redação Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Dois homens, sendo um deles armado, assaltaram uma relojoaria localizada no 9º andar do edifício onde está localizada a Loja Plaza, em Londrina. O crime ocorreu agora pela manhã. Segundo informações da Rádio Brasil Sul, a relojoaria também fazia consertos de relógios.

O proprietário chamou a polícia militar, mas os ladrões já tinham fugido. A loja não dispunha de sistema de vigilância interna com câmeras de segurança. Os funcionários estavam abalados; ainda não há informações sobre a quantidade de dinheiro e objetos levados.

