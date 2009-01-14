Ladrões roubam caminhão com mudança de família de SP

Cinco homens – um deles estava armado – e um adolescente roubaram nesta terça-feira (13) um caminhão Chevrolet D-60, carregado com a mudança de uma família que vinha de São Paulo para Londrina.

O roubo ocorreu na Rua Lucio Alves, no Jardim São Lourenço (zona sul), por volta das 17 horas. Policiais militares recuperaram o veículo e parte da mudança na Rua Guido Ambrósio, no bairro Ponte Seca.

Os cinco maiores foram presos e o adolescente, apreendido. Segundo a PM, foram detidos Geraldo Antonio Benedito, 57 anos, Eurico José dos Santos Filho, 50, Osvaldo Gaudino de Camargo, 42, Vagner Martinelli Dias, 23, e José Augusto Francis Campos, 22.



