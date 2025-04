Ladrões são presos após perseguição e capotamento

Policiais militares prenderam na madrugada desta quinta-feira (30) dois homens acusados de um roubo ocorrido na tarde de ontem (29).

Eles teriam roubado um VW Santana (AME 7764) em Londrina e foram vistos circulando com o veículo nas proximidades de Bela Vista do Paraíso e Sertanópolis. Os PMs fizeram buscas na região e acabaram encontrando o veículo.

Ao darem voz de prisão, os ladrões fugiram com o Santana, dando-se então uma perseguição pela PR-090. A perseguição só terminou quando o homem que conduzia o Santana capotou o veículo próximo ao distrito de Taquara do Reino. Os dois fugiram do local e se embrenharam em uma mata na região.





Um deles, que não quis revelar o nome para a polícia, foi preso por volta da 1 hora em Ibiporã. Ele estava sendo transportado por um mototaxista que foi abordado em uma ronda da PM.





Cerca de 40 minutos depois, foi detido o outro ladrão: Daniel Luiz Naves, 46 anos, que também estava em Ibiporã. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38 com cinco cartuchos intactos, R$ 1.459, e duas carteiras de identidade em nome de Paulo Rogério Ferreira e Alzeni Tributini de Liri.

Daniel Naves, segundo a polícia, é foragido da Colônia Penal Agrícola, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.