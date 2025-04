Lançamento de operação policial movimenta região central de Londrina

Moradores e comerciantes da região central de Londrina se depararam com barulho de sirenes e movimentação intensa de viaturas da Polícia Militar e da Guarda Municipal, no início da noite desta quinta-feira (27). Segundo informações PMPR (Polícia Militar do Paraná), a movimentação das equipes faz parte do lançamento da Operação Arrastão.





A concentração iniciou por volta de 18h, na avenida Higienópolis com rua Espírito Santo. Em seguida, as equipes saíram em comboio pelas ruas do município.

OPERAÇÃO ARRASTÃO





A ação conjunta entre a GM e a PM tem o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar da população. O foco se dará especialmente em locais históricos de comemoração. Essa iniciativa inclui:

- Patrulhamento preventivo: Equipes de segurança farão rondas em áreas específicas para prevenir incidentes e manter a ordem pública.





- Fiscalização de trânsito: Agentes de trânsito estarão presentes para garantir a fluidez do tráfego e a segurança dos pedestres e motoristas.





- Policiamento preventivo: A presença policial visa evitar crimes e incidentes, proporcionando um ambiente seguro para todos os participantes.





