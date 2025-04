‘Líder espiritual’ é preso em SC suspeito de cometer atos de violência sexual no PR

Após mandado de busca e apreensão pelo MPPR (Ministério Público do Paraná), um homem de 63 anos suspeito de ter cometido crime sexual mediante fraude foi preso nesta sexta-feira (11), em Florianópolis, Santa Catarina. Conforme as apurações do caso, o investigado, um professor de yoga, valia-se de sua posição de “guru” e “líder espiritual” das vítimas para cometer diversos atos de violência sexual. O mandado foi cumprido com apoio da Polícia Militar do Paraná e do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Santa Catarina.





As investigações, tiveram início a partir de representação de cinco vítimas. De acordo com os depoimentos colhidos no curso das investigações, ele se aproveitava da posição de liderança espiritual que exercia sobre as vítimas – a maior parte em situação de vulnerabilidade emocional – para manipulá-las e praticar diversos atos ilícitos.

BUSCA E APREENSÃO EM CHÁCARA NA REGIÃO DE CURITIBA





Além da prisão do investigado em Florianópolis, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a ele, inclusive em uma chácara em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba. Os itens apreendidos (documentos, equipamentos eletrônicos e armas, entre outros) serão analisados no curso das apurações.

DIVERSAS VÍTIMAS





Ao requerer a prisão preventiva do homem, o Ministério Público destacou os crimes praticados contra cinco pessoas. O Naves ressalta, entretanto, que já existem informações sobre outras vítimas, inclusive adolescentes, e que todas podem entrar em contato com a instituição para buscar orientações e atendimento. Os contatos podem ser feitos pessoalmente, na sede do Naves (Rua Marechal Hermes, 751, 5º andar), pelo telefone 32250-4022 ou pelo e-mail: [email protected].







A partir do prosseguimento das investigações, que contarão com a análise dos eventuais elementos de prova colhidos nas buscas, o MPPR trabalhará para o possível oferecimento de denúncia contra o investigado. O crime apurado é o de violação sexual mediante fraude (artigo 215 do Código Penal), que se configura quando não há o emprego de violência física ou grave ameaça, mas se baseia na fraude como meio de obtenção do ato sexual.





