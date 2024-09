Líder religioso evangélico é denunciado pelo MP por importunação sexual no Norte Pioneiro

Um líder religioso evangélico do município de Ibaiti (Norte Pioneiro) foi denunciado pelo MPPR (Ministério Público do Paraná) pelo crime de importunação sexual contra uma membra da sua igreja.





Conforme as informações divulgadas pelos investigadores, no dia 3 de abril de 2024 o denunciado teria se aproveitado da ocasião em que retornava de uma visita à casa de um membro da igreja, com a vítima dentro do carro, e teria colocado a mão na virilha dela. Ele também teria pegado a mão da vítima e a colocado na região genital dele.

Alguns minutos depois, o denunciado estacionou o veículo próximo à casa da mulher e tentou beijá-la na boca à força. Como não conseguiu, devido à relutância da vítima, beijou o pescoço.





Além da condenação do líder religioso pelo crime de importunação sexual, com pena prevista de um a cinco anos de reclusão, o MPPR pediu que ele pague indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 100 mil.