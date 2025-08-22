Pesquisar

PARANÁ SEGURO

Londrina e outros municípios receberão novos peritos científicos

Redação Bonde com AEN-PR
22 ago 2025 às 18:09

Mariana Gevaerd
A PCI/PR (Polícia Científica do Paraná) realizou nesta sexta-feira (22) a posse de 25 novos peritos oficiais. Os profissionais reforçarão a atuação pericial em diversas regiões do Estado, como Apucarana, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, Francisco Beltrão, Pato Branco, Guarapuava, Ponta Grossa, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Ivaiporã, Paranavaí, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.


Os profissionais, aprovados no concurso público de 2024, iniciarão o curso de formação na ACF (Academia de Ciências Forenses) em outubro. A capacitação terá duração de cerca de três meses, com disciplinas como medicina legal, balística forense e cadeia de custódia, entre outros conteúdos essenciais para o exercício da função. Até o início das aulas, os novos peritos vão desempenhar atividades administrativas nas unidades regionais, o que permitirá maior integração com as equipes locais e o entendimento dos procedimentos internos da instituição.

“Cada profissional ingressa, hoje, numa instituição que tem como pilares a ciência, a ética e a verdade e, por isso mesmo, carregam a responsabilidade de transformar evidências em provas com rigor técnico e compromisso com a justiça”, destaca o diretor-geral da PCI/PR, Luiz Rodrigo Grochocki. “Estamos formando não apenas profissionais, mas técnicos preparados para contribuir com excelência e responsabilidade no fortalecimento da ciência forense no Brasil”.


A solenidade ainda contou com a presença do diretor operacional da PCI/PR, Ciro Pimenta; da diretora administrativa, Tatiane Prussak; e do diretor da Academia de Ciências Forenses, Alexandre Lara.

