Londrina: necropsia do IML não encontra sinais de violência em Thiago Rocha, diz delegado

A DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa) da 10ª Subdivisão Policial de Londrina, divulgou nesta sexta-feira (28) o laudo de necropsia de Thiago Vinícius Rocha, o menino de 2 anos que desapareceu no dia 10 de junho, no Parque Daisaku Ikeda, na zona sul de Londrina, e teve o corpo encontrado seis dias depois, no Ribeirão Três Bocas.





De acordo com o delegado João Reis, o exame do IML (Instituto Médico Legal) não encontrou sinais de violência no corpo do menino, porém não foi capaz de identificar com precisão a causa da morte, pelo avançado estágio de decomposição. Diante do resultado, o delegado acredita que a criança morreu vítima de afogamento.

A polícia investiga agora como o menino foi parar dentro do rio. A mãe e o companheiro dela seguem investigados.





EM ATUALIZAÇÃO.