Londrina reduz em 51% o número de homicídios no primeiro semestre de 2024

O município de Londrina conseguiu reduzir em 51% o número de homicídios no primeiro semestre de 2024 se comparado ao mesmo período do ano passado, resultado de um trabalho em conjunto das polícias Civil, Militar, Penal, Científica e GM (Guarda Municipal). Os dados disponibilizados pelas forças de segurança na tarde desta sexta-feira (5) apontam que, de janeiro a junho deste ano, foram registrados 19 homicídios, enquanto que no mesmo período do ano passado, o número de mortes chegou a 39.





Delegado-chefe da 10ª SDP (Subdivisão de Delegacia de Polícia Civil) de Londrina, Amarantino Ribeiro aponta que a redução de 51% é o melhor resultado em sete anos. Em relação à taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes, o índice de Londrina ficou na casa dos 3,2, muito abaixo da média nacional de 20,03; e da estadual, que foi de 6,27. Além de Londrina, outras cidades da região também apontam taxas decrescentes, como Cambé com 2,78 e Ibiporã com 1,74. A cidade de Tamarana não registrou homicídios no primeiro semestre de 2024.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





OPERAÇÃO VIDA NOS BAIRROS





Deflagrada em agosto do ano passado, a Operação Vida nos Bairros é um braço, em Londrina, da Cidade Segura, ação do Governo do Paraná no combate à violência. Ribeiro detalha que, por meio da operação, as forças de segurança começaram a agir de forma ostensiva nos bairros que apresentavam as maiores taxas de criminalidade. Segundo ele, são entregues panfletos com o número do disque-denúncia, assim como é uma forma de mostrar à população que a polícia está ali para garantir a segurança dos cidadãos de bem e incentivar a denúncia. “Essas informações chegam às forças de segurança e nós conseguimos ser mais efetivos nas investigações”, aponta.

Publicidade





Por meio da Operação Vida nos Bairros, já foram realizadas 105 ações desde agosto do ano passado. Ao todo, foram 3.061 abordagens de alvos específicos, sendo que 175 tiveram a abertura de procedimentos criminais com o cumprimento de 21 mandados de prisão. “Nós acreditamos que essas ações refletem positivamente nos números que conseguimos apresentar agora [no primeiro semestre do ano]”, afirma.





Dos 19 homicídios registrados de janeiro a junho em Londrina, o delegado aponta que oito aconteceram em bairros da zona norte. “[Por conta dos números] nossas ações são, quantitativamente, mais direcionadas para aquela região”, afirma. Outro número positivo, de acordo com Amarantino Ribeiro, é em relação à taxa de elucidação dos casos, com o ano de 2023 fechando acima dos 70%. Ele detalha que a taxa contribui ainda mais para a redução no número de homicídios, já que, ao identificar o autor, ele pode sofrer uma medida cautelar, como prisão preventiva ou temporária, reduzindo as chances de que cometa novos crimes.

Publicidade





Comandante do 5° BPM (Batalhão de Polícia Militar), o tenente-coronel Ricardo Eguedis destaca o papel da PM na prevenção dos homicídios, que é o objetivo de toda a Operação Vida nos Bairros, já que a presença dos policiais ajuda a evitar a ação de potenciais criminosos. Além disso, ele complementa que esse trabalho também incentiva a comunidade a ligar para o 181 e realizar denúncias ou passar informações sobre os crimes. “Nós pedimos para que a pessoa que possua algum tipo de informação que ela seja também um policial honorário e ligue no disque-denúncia. Ela não é identificada e essas informações são muito importantes para resolver crimes e prevenir outros”, pontua.





“A palavra-chave é integração. A atuação em conjunto das forças de segurança não reflete apenas na questão dos homicídios, já que vem diminuindo, de maneira significativa, o número de furtos e vandalismo nessas regiões onde a gente passou a atuar”, aponta o coronel Pedro Ramos, da Guarda Municipal de Londrina. Citando a tecnologia, ele reforça que a GM compartilha imagens de câmeras de segurança que podem auxiliar na elucidação dos casos e na melhor distribuição do efetivo policial.





JATAIZINHO





Na contramão das cidades da região, Jataizinho, que tem pouco mais de 12 mil habitantes, registrou cinco homicídios entre janeiro e junho deste ano, resultando em uma taxa de 31,64. Subcomandante do 30° BPM de Londrina, que responde também pela cidade de Jataizinho, o major Alessandro dos Reis aponta que a maior parte dos homicídios registrados no município tem relação com pessoas envolvidas com o tráfico. “Algumas foram presas e outras duas vinculadas aos homicídios estão foragidas”, detalha. Segundo ele, as operações devem continuar de forma intensa para que os números continuem reduzindo. “A presença da Polícia Militar inibe a traficância e outros crimes naquela região”, complementa.