Londrina será uma das sedes para a segunda etapa do Missão Paraná

A partir de segunda-feira (15), a Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP) inicia a segunda etapa da Missão Paraná, uma ação que aproxima a gestão da segurança pública das demandas da população e das lideranças regionais.





Dessa vez, a iniciativa terá como sede os municípios de Londrina, Cornélio Procópio e Jacarezinho, com reuniões estratégicas e encontros com associações municipais, Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs), prefeitos, vereadores, deputados e representantes da sociedade civil. A Missão Paraná II abrangerá cerca de 66 municípios da região Norte e atenderá diretamente uma população superior a 1,5 milhão de pessoas.

A ação busca fortalecer a integração entre os órgãos de segurança, ouvir as necessidades específicas de cada região e alinhar estratégias para os serviços prestados à sociedade. "Nosso compromisso é estar próximos da população e das lideranças locais, compreendendo os desafios de cada município e atuando de forma integrada para uma segurança eficaz e participativa", afirma o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira.





"Queremos fortalecer o diálogo com a comunidade, levar as forças de segurança para as regiões e promover a cooperação entre os órgãos, garantindo respostas efetivas às demandas da população", diz.

A primeira edição do projeto, realizada entre os dias 22 e 27 de julho, percorreu as regiões Noroeste, Oeste e Sudoeste do Estado, promovendo reuniões com gestores, servidores e lideranças locais. Agora, a segunda fase consolida essa aproximação, reforçando o compromisso do Governo do Paraná com uma gestão mais participativa e próxima da população.





Durante a semana, a população também poderá conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelas forças de segurança do Estado. Estão previstas exposições e atividades abertas ao público, com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica e do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná.





Os visitantes terão acesso à apresentação de equipamentos, veículos, tecnologias e recursos utilizados no dia a dia das corporações, além de atividades educativas e interativas e orientações à população. A iniciativa aproxima ainda mais os cidadãos dos profissionais de segurança, valorizando e fortalecendo a atuação integrada.

Mulher Segura





A Operação Mulher Segura segue com novas atividades durante a Missão Paraná, reforçando a prevenção e o enfrentamento da violência contra a mulher. Serão realizadas palestras informativas, visitas técnicas e projetos locais, com foco na orientação, conscientização e capacitação de agentes públicos para atuação mais eficaz nas ocorrências.

O balanço das ações anteriores destaca avanços significativos: entre 2023 e 2024, as visitas comunitárias cresceram 332%, atingindo mais de 51 mil pessoas. Somente no primeiro semestre de 2025 o aumento foi de 86,6%, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Ao todo, já foram promovidas 1.330 palestras, ampliando a rede de proteção e fortalecendo a presença do programa em todo o Paraná.



