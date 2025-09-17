Pesquisar

Pena de 19 anos

Londrinense foragido por tráfico e corrupção de menores é preso em Apucarana

Redação Bonde com PCPR
17 set 2025 às 13:57

Foto: Fábio Dias/EPR
A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem de 38 anos que estava foragido do sistema prisional por diversos crimes em Londrina. O homem foi recapturado nesta terça-feira (16), em Apucarana (Centro-Norte).


De acordo com o delegado da PCPR Bruno Gabriel Leme, o indivíduo cumpria pena de 19 anos por tráfico, roubo agravado, corrupção de menores e receptação. 

“Em 30 de agosto de 2025, ele rompeu a tornozeleira eletrônica e fugiu durante prestação de serviços externos para abatimento de pena. Após a fuga, publicou mensagens em redes sociais desafiando as forças de segurança”, explica. 


A PCPR iniciou diligências que levaram à localização dele em Apucarana. Durante a abordagem, ele tentou escapar, pulando muros de residências, mas foi contido pelas equipes policiais.


O mandado cumprido é de unificação de penas, expedido pela Justiça. O homem foi encaminhado ao sistema penitenciário. 

