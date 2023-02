Lula autoriza envio de ajuda humanitária para combater incêndios no Chile

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou na tarde desta quarta-feira (8) o envio de ajuda humanitária para ajudar no combate aos incêndios florestais que atingem o Chile nos últimos dias.





Em publicação no Twitter, o petista informou que conversou com o presidente chileno, Gabriel Boric, e permitirá o envio de um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) especializado para auxiliar na luta contra as chamas que estão "ameaçando cidades inteiras no Chile".

