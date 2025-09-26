Madrasta é morta pelo enteado em Rolândia após discussão por máquina de lavar

Uma mulher de 30 anos foi morta a facadas pelo enteado, de 26, na noite desta quinta-feira (25), em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina). O crime teria sido motivado por uma discussão envolvendo uma máquina de lavar.





De acordo com informações do 15º BPM (Batalhão da Polícia Militar), a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal e encontrou a vítima sendo socorrida pelo Siate, com múltiplos ferimentos provocados pelos golpes de faca. O agressor, ainda no local, admitiu ter atacado a madrasta utilizando um canivete.

A mulher foi encaminhada em estado grave ao Hospital São Rafael, mas não resistiu e teve a morte confirmada. O homem foi preso e levado à delegacia da Polícia Civil. A perícia também recolheu objetos encontrados dentro da residência, que podem ter sido utilizados no crime.





