Mãe acusa escola de negligência após filho autista ser abusado sexualmente em Cambé

Uma estudante de medicina veterinária acusa de negligência a direção de uma escola municipal de Cambé (Região Metropolitana de Londrina), após o filho dela, de apenas 7 anos, ser vítima de abuso sexual, supostamente praticado por um colega de turma da mesma idade. O menino é autista verbal e contou sobre o ato somente três meses depois. Para evitar represálias, o nome da escola e a identidade dos envolvidos não serão divulgados.

A jovem relatou à reportagem que a situação ocorreu em maio. A vítima, entretanto, só conseguiu falar sobre o assunto com a família em agosto. Segundo a denunciante, ela tem certeza sobre a data porque o menino disse que tudo aconteceu pouco tempo depois da festa de Dia das Mães.

"O meu filho é autista verbal e não tem muita noção do tempo. Estava com muita vergonha de falar, porque era uma coisa esquisita para ele e que estava ocorrendo na escola. Foi um coleguinha que já fazia bullying. Ele [a vítima] disse que aconteceu várias vezes. Sempre na hora do recreio esse menino o perseguia e abusava dele no banheiro", afirmou a mãe, em entrevista ao Portal Bonde.

Denúncia à escola

A mãe procurou a secretaria da escola para falar sobre a situação, mas, segundo ela, foi desencorajada pela diretora a registrar um BO (Boletim de Ocorrência) na Polícia Civil. "No dia que contei sobre o ocorrido, eu disse que ia tomar todas as medidas cabíveis para que isso não acontecesse com mais ninguém."

"No outro dia, eu estava em Londrina e ela [a diretora] e uma assistente social da Secretaria da Educação [de Cambé] vieram para falar sobre o meu filho. Nos deslocamos para a escola e fizemos uma reunião. Elas foram totalmente invasivas e tentaram me coagir o tempo todo, falando que, se eu processasse alguém, envolveria gente grande. Na hora fiquei quieta, porque estava apavorada. Sou autista também. Ela [a diretora] disse que era direito meu, mas era melhor não [registrar o BO], porque ia envolver pessoas maiores", explicou.

Registro do BO



"Liguei para a Polícia Civil, mas fui encaminhada para o Conselho Tutelar, que me encaminhou para a Polícia Civil de volta. Tive que mandar um e-mail para a corregedoria de ambos os órgãos. O superintendente da Polícia Civil me ligou e marcou um horário para eu ir à delegacia com o meu advogado. Só assim consegui registrar o BO e fazer o exame de corpo de delito, em 22 de setembro, no IML [Instituto Médico-Legal] de Londrina". A reportagem não teve acesso ao laudo médico.

Acompanhamento psiquiátrico



Por conta dos acontecimento, o menino teve um surto e precisou ser acolhido pelo HC (Hospital das Clínicas) de Londrina. Ele está recebendo acompanhamento psiquiátrico.

"Ele ficou muito agressivo e surtou. Inclusive, o troquei de escola. Ele está estudando em Londrina. Tivemos que chamar o Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência] por causa do surto. Agora, está sendo tratado no HC com acompanhamento psiquiátrico", explicou a mãe.



