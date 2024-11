PCPR e PMPR localizam 681 quilos de cocaína em Piraquara

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) e a PCPR (Polícia Civil do Paraná) realizaram a maior apreensão de cocaína pelas forças de segurança do Estado em 2024, nesta quinta-feira (28). Cerca de 681 quilos da droga, avaliada em mais de R$ 15 milhões, foram localizadas em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Um homem de 25 anos e uma mulher de 23 anos foram presos em flagrante. A droga foi incinerada na manhã desta sexta-feira (29), em São José dos Pinhais.



Com uma operação conjunta, as forças de segurança do Paraná retiraram de circulação o equivalente a mais de 272 mil porções individuais destinadas a usuários. A ação reflete o impacto significativo no combate ao tráfico de drogas no Estado e o comprometimento com a segurança pública.



A primeira apreensão foi feita pela PMPR na manhã de quinta-feira (28). Na ocasião, os policiais militares encontraram um veículo abandonado em Piraquara, na Região Metropolitana, com 512 quilos da droga - ou seja, mais de meia tonelada do entorpecente. A apreensão foi feita pelo 29º Batalhão da Polícia Militar do Paraná.



Logo após ser informada sobre essa apreensão inicial, a PCPR deu início a uma investigação, que incluiu a análise de imagens de câmeras de segurança e a coleta de informações em campo. O trabalho levou os policiais civis até uma área residencial também em Piraquara, onde o casal foi encontrado em um segundo veículo estacionado, utilizado para o transporte da droga. Durante a abordagem, foram encontrados mais 169 quilos de cocaína, divididos em tabletes, no interior do automóvel.