Manifestação contra resultado das urnas fecha rodovia no litoral do Paraná

Manifestantes insatisfeitos com o resultado das urnas no segundo turno bloqueiam o km 6 da BR 277, em Paranaguá, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal). A interdição total das pistas ocorreu entre a noite deste domingo (20) e a madrugada de segunda-feira (21).

O bloqueio provoca congestionamento que chega a 13 quilômetros de fila.

Este é o único ponto de interdição em rodovias federais que cortam o Paraná nesta segunda, de acordo com a PRF. No domingo, outros dois bloqueios chegaram a ocorrer em Medianeira (Oeste) e Paranavaí (Noroeste).

Até a tarde do domingo, a PRF contabilizava doze interdições (com interrupção parcial de fluxo de veículos) e nove bloqueios (interrupção total) no Brasil.

Ainda no domingo, a PRF e a PF (Polícia Federal) deflagraram a Operação Unlock, relativo a investigações de manifestações em, rodovias federais ocorridos na região de Dourados (MS). Foram expedidos três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva pela Justiça Federal em Dourados.



Atuação da PRF