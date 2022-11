Manifestantes ainda bloqueiam 55 trechos de rodovias no Paraná nesta terça

As rodovias estaduais do Paraná têm, na manhã desta quarta-feira (2), oito fechamentos totais e 27 bloqueios parciais de pistas, informou a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) por volta das 11h50.





Nas rodovias federais que cortam o Estado, manifestantes insatisfeitos com o resultado das urnas no domingo (30) bloqueiam parcialmente 14 trechos de nove vias, de acordo com atualização da PRF (Polícia Rodoviária FEderal) Às 12h. Às 10h45, o balanço indicava o fechamento total de nove trechos e o parcial de outros 14.



A PRE afirma que já desbaratou 35 bloqueios e que negocia com manifestantes para a liberação total das pistas nos outros 37 pontos ainda sob intervenção de civis. A PM (Polícia Militar) do Paraná informou que monitora 74 manifestações que acontecem pelo Paraná, sem bloqueio de ruas ou rodovias.





O Corpo de Bombeiros precisou atuar em 25 situações para apagar focos de incêndio e remoção de objetos desde a segunda-feira (31), primeiro dia das manifestações em rodovias paranaenses. A Defesa Civil também atuou na retirada de obstáculos que obstruíam as vias e limpeza de dois locais de bloqueio.



A PM ressalta que “está cumprindo integralmente as determinações judiciais a fim de reestabelecer, o mais breve possível, a normalidade nas rodovias que cruzam” o Paraná. A corporação também informou que não vai mais divulgar pontos de bloqueios nas vias do Estado.





No fim da manhã desta terça, a PRF divulgou ter aplicado 1.992 autos de infração para veículos que estão nos bloqueios, totalizando em mais de R$ 18 milhões em multas aplicadas. O órgão de fiscalização trabalha desde a terça-feira (1º) para que as notificações cheguem às carteiras digitais de trânsito.



