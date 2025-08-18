Manobra irregular causa acidente com três veículos em Apucarana

Uma colisão envolvendo três veículos foi registrada por volta das 11h50 desta segunda-feira (18) no Km 2 da BR-376, próximo à faculdade Unespar, em Apucarana (Centro-Norte). O acidente, que não deixou feridos, foi causado por uma manobra irregular de retorno.





De acordo com a análise dos vestígios e o relato dos envolvidos, um veículo Fiat Pálio, conduzido por um homem de 28 anos, tentou fazer um retorno em um trecho com sinalização de faixa dupla contínua amarela, que proíbe a manobra. Durante a tentativa, o Pálio foi atingido na traseira por um Volkswagen Gol, conduzido por um motorista de 50 anos. Após o impacto inicial, o Pálio colidiu com a traseira de um Chevrolet Vectra, ocupado por um homem de 37 anos.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) fez testes de alcoolemia em todos os motoristas, com resultados negativos para o consumo de álcool. Apesar dos danos nos veículos, todos os condutores saíram ilesos. Eles foram orientados a registrar a ocorrência por meio do site da PRF.





O veículo Pálio, que não tinha condições de circulação devido ao mau estado de conservação dos quatro pneus, foi removido para o pátio conveniado da PRF.